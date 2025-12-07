СК Полтава повідомив на ресурсах клубу, що після тривалої хвороби пішов з життя головний тренер Володимир Сисенко.

63-річного фахівця не стало 7 грудня. Під його керівництвом СК Полтава подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ.

Сисенко заклав міцний фундамент для СК Полтава. Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько - суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

СК Полтава за підсумками першого кола замикає турнірну таблицю УПЛ, набравши 9 очок.

Найкращим тренером 14-го туру УПЛ став тренер Полтави за перемогу над Динамо.