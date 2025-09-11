Скандал із Лехією: Рух звернеться до ФІФА та УЄФА через зірваний трансфер
Український клуб зробив офіційну заяву
24 хвилини тому
Львівський Рух готується звернутися до ФІФА та УЄФА через зрив трансферу захисника Віталія Романа до польської Лехії Гданськ. Як повідомив спортивний директор клубу Володимир Лапіцький, переговори з польською стороною зірвалися на завершальному етапі – і через грубе порушення домовленостей.
Ще у серпні сторони досягли принципової згоди щодо переходу 22-річного футболіста до клубу Екстракляси. Проте «Лехія» не надала жодних фінансових гарантій, і подальший контакт виявився надзвичайно проблемним.
«Лехія не надала гарантій оплати, як було домовлено. Їхній контакт з агентом – нестабільний, а з нами вони взагалі не виходять на зв'язок. Це неприйнятно в сучасному європейському футболі», – заявив Лапіцький у коментарі клубній пресслужбі.
За словами директора, Рух вимагає:
- негайного повернення гравця;
- компенсації за порушення умов переходу – у 10-денний термін.
У разі невиконання вимог, львівський клуб обіцяє подати скаргу до дисциплінарних органів ФІФА та УЄФА для притягнення Лехії до відповідальності.
Роман захищав кольори Руху з 2020 року. Провів 86 матчів, на його рахунку один гол.
Контракт Віталія з Рухом діє до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює Романа в 800 тисяч євро.
