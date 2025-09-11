Павло Василенко

Львівський Рух готується звернутися до ФІФА та УЄФА через зрив трансферу захисника Віталія Романа до польської Лехії Гданськ. Як повідомив спортивний директор клубу Володимир Лапіцький, переговори з польською стороною зірвалися на завершальному етапі – і через грубе порушення домовленостей.

Ще у серпні сторони досягли принципової згоди щодо переходу 22-річного футболіста до клубу Екстракляси. Проте «Лехія» не надала жодних фінансових гарантій, і подальший контакт виявився надзвичайно проблемним.

«Лехія не надала гарантій оплати, як було домовлено. Їхній контакт з агентом – нестабільний, а з нами вони взагалі не виходять на зв'язок. Це неприйнятно в сучасному європейському футболі», – заявив Лапіцький у коментарі клубній пресслужбі.

За словами директора, Рух вимагає:

негайного повернення гравця;

компенсації за порушення умов переходу – у 10-денний термін.

У разі невиконання вимог, львівський клуб обіцяє подати скаргу до дисциплінарних органів ФІФА та УЄФА для притягнення Лехії до відповідальності.

Роман захищав кольори Руху з 2020 року. Провів 86 матчів, на його рахунку один гол.

Контракт Віталія з Рухом діє до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює Романа в 800 тисяч євро.