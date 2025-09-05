Карпати, Рух та 22-річний вінгер Ілля Квасниця дійшли згоди щодо його переходу до складу жовто-чорних до завершення року. У січні ж футболіст повернеться до Карпат.

На початку цього року Квасниця приєднався до Карпат і встиг зіграти вісім поєдинків, зробивши один результативний пас.

Футболіст має досвід виступів за юнацькі збірні України U-17 та U-19, а також за молодіжну команду U-21. Минулого літа він брав участь у чемпіонаті Європи серед молодіжних збірних.

У Руху Квасниця виступатиме під 14-м номером.