Павло Василенко

УЄФА офіційно розпочало розслідування гучного інциденту, що стався під час матчу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Атлетіко Мадрид (3:2).

Після фінального свистка тренер «матрацників» Дієго Сімеоне отримав червону картку за конфронтацію з уболівальником червоних, який, за словами аргентинця, ображав його протягом усього поєдинку.

Сам фанат опублікував відео, де заявив, що один з асистентів Сімеоне плюнув на нього, а згодом намагався облити водою.

За даними Daily Telegraph, йдеться про дієтолога Атлетіко Давіда Лагоса. Клуб уже пообіцяв провести внутрішнє розслідування, а Ліверпуль надасть усі відеоматеріали інциденту.

Чи накладе УЄФА дисциплінарні санкції – стане відомо після вивчення звітів офіційних осіб.