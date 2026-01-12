Павло Василенко

Фінальне Ель Класіко в Суперкубку Іспанії завершилося не лише драматичною поразкою Реала, а й гучним скандалом, який сколихнув усю Іспанію. У центрі уваги опинився Кіліан Мбаппе, чия поведінка після фінального свистка викликала хвилю обурення в місцевих ЗМІ та соцмережах.

Французька зірка Реала відмовився ставати в почесну варту для гравців Барселони й, за інформацією іспанських медіа, закликав своїх партнерів зробити те саме. Відео цього моменту швидко розлетілися мережею.

MAL PERDRE DE MBAPPÉ



El francès del Reial Madrid no ha volgut que els seus companys fessin el passadís al Barça



Els altres jugadors l'han seguit i els blaugranes no han tingut passadís de campions



— Esport3 (@esport3) January 11, 2026

Сам матч завершився перемогою Барселони з рахунком 3:2. Каталонці двічі виходили вперед ще до перерви, однак команда Хабі Алонсо щоразу відігравалася. Вирішальним став гол Рафіньї на 73-й хвилині – бразилець також відкрив рахунок на 36-й хвилині. Ще один м’яч за блаугранас забив Роберт Левандовський, тоді як за Реал відзначилися Вінісіус Жуніор і Гонсало Гарсія.

Після фінального свистка футболісти Барселони вишикувалися в почесну варту для суперника під час вручення срібних медалей. Однак у відповідь такого ж жесту не отримали. Лише кілька гравців мадридського клубу вирішили привітати переможців, тоді як більшість, за повідомленнями іспанської преси, діяли за вказівкою Мбаппе, який наполягав якнайшвидше залишити церемонію.

Цей епізод лише підлив олії у вогонь принципового протистояння. У чемпіонаті Іспанії боротьба триває, але наразі Барселона впевнено лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири очки.