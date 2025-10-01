Павло Василенко

Факундо Гарсес, 26-річний центральний захисник Алавеса та збірної Малайзії аргентинського походження, отримав річну дискваліфікацію від ФІФА. Організація заборонила йому будь-яку футбольну діяльність через використання підроблених документів під час оформлення громадянства.

У червні 2025 року Гарсес офіційно став громадянином Малайзії, заявивши, що його дід родом з цієї країни. Уже через вісім днів він дебютував за національну команду у відборі Кубка Азії проти В’єтнаму, а згодом вийшов у старті й на товариський матч з Палестиною.

Однак суперники подали протест, і ФІФА виявила, що загалом семеро гравців Малайзії використовували фальсифіковані документи для отримання права виступати за збірну.

Санкція щодо Гарсеса набула чинності 26 вересня 2025 року й діятиме протягом 12 місяців. Це означає, що він не зможе грати ані за Алавес у Ла Лізі, ані за національну команду.

Для баскського клубу це серйозна втрата, адже Гарсес був ключовим захисником у поточному сезоні. Водночас сам Алавес не підпадає під санкції ФІФА.

Разом із Гарсесом дискваліфіковані ще шестеро футболістів збірної Малайзії: Йон Іразабал, Ектор Хевель, Жоао Фігейредо, Родріго Хольгадо, Іманол Мачука та Габріель Палмеро.