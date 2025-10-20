Нападник Кудрівки Денис Безбородько планує подати на клуб в суд після того, як президент відправив його до дублю через критику команди.

«Дениса Безбородька перевели в дубль. Це рішення президента клубу. Форвард поїхав у Чернігів, де зайшов у якийсь заклад, де він наговорив чогось зайвого про Кудрівку. Власник цього ресторану виявився близьким другом Романа Солодаренка, президента клубу. Він розповів йому, що про його команду наговорили.

Тепер Безбородько планує судитися з Кудрівкою через відсторонення. Головний тренер йому подзвонив і сказав, що той переведений до дублю за рішенням президента. Безбородько сприймає це так, ніби клуб хоче знайти причину розірвати з ним контракт», – заявив журналіст Ігор Бурбас в етері Youtube-каналу «BurBuzz».