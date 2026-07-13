Сергій Разумовський

Мейсон Ґрінвуд близький до переходу з Марселя у Фенербахче. Турецький клуб веде фінальні перемовини щодо трансферу 24-річного вінгера та розраховує найближчим часом завершити угоду.

Про це повідомляє RMC Sport. За інформацією джерела, Фенербахче вже наблизився до домовленості з Марселем щодо умов переходу англійського футболіста. Якщо сторони остаточно узгодять усі деталі, Ґрінвуд продовжить кар’єру в чемпіонаті Туреччини.

Очікується, що сума трансферу становитиме сорок мільйонів євро фіксованої виплати. Ще два мільйони євро Марсель зможе отримати у вигляді бонусів, якщо будуть виконані передбачені угодою умови. Таким чином, загальна вартість переходу може зрости до 42 мільйонів євро.

Контракт Ґрінвуда з Фенербахче буде розрахований до літа 2030 року. Окрему вигоду від цього трансферу отримає Манчестер Юнайтед. Англійський клуб має право на відсоток від майбутнього продажу футболіста, тому у разі переходу Грінвуда до Фенербахче отримає понад 10 мільйонів євро. Цей пункт був включений у попередню угоду, коли гравець залишав Манчестер Юнайтед.

За даними джерела, зарплатня Ґрінвуда у Фенербахче становитиме близько 10 мільйонів євро на рік. Такий рівень оплати зробить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів турецького клубу.

Раніше захисник Манчестер Сіті Натан Аке залишив англійський клуб і перейшов до Фенербахче.