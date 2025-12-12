Скоулз розкритикував Аморіма за нерозуміння філософії Манчестер Юнайтед
Експівзахиснику Червоних дияволів не подобається стиль гри португальского наставника
близько 1 години тому
Ексфутболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз різко розкритикував Рубена Аморіма, заявивши, що нинішній наставник не розуміє, як працює клуб і яким має бути його стиль. На думку Скоулза, філософія Аморіма суперечить традиціям Юнайтед, де завжди цінували ризик, яскравість та атакувальний футбол.
Я просто не вважаю, що це підходяща людина. Не думаю, що Рубен розуміє цей клуб. Манчестер Юнайтед — це передусім ризик і видовищність. Це змушувати вболівальників підскакувати зі своїх місць, бути диявольски готовими до гри, — передає слова Скоулза Goal.
Свій наступний матч Манчестер Юнайтед проведе проти Борнмута у понеділок, 15 грудня, початок матчу о 22:00.