Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку команди в матчі третього туру УПЛ з криворізьким Кривбасом (2:3).

«Програли гру в перші 15 хвилин. Скажу короткий коментар перших трьох наших матчів. В першій грі ми казали, що погано граємо вперед. Моментів практично не було. Другий поєдинок – перемога та показали характер. Сьогодні теж показали характер, гарно грали вперед, але не реалізували купу моментів. Прикро, але маємо те, що маємо.

Хлопці засмучені в роздягальні. Налаштовувалися на перемогу, але на жаль, пропустили гол з першого ж моменту суперника. В нас моменти – нема голу. Другий момент – 0:2.

Зараз такий чемпіонат, що кожен може обіграти кожного. Мені це подобається. Треба докладати багато зусиль, щоб когось обіграти. Це додає плюс чемпіонату», – цитує Скрипника клубна пресслужба.