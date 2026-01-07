Слот: «Хочу перемагати в багатьох матчах і водночас показувати привабливий футбол»
Головний тренер Ліверпуля поділився думками напередодні матчу з Арсеналом
близько 1 години тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував думки частини вболівальників, які вважають гру команди надто стриманою та недостатньо видовищною.
Мені справді важко це чути, але не можу сказати, що я зовсім із цим не погоджуюся. Я б використав інші формулювання і врахував певні моменти. Я хочу вигравати якомога більше трофеїв, і водночас мене знають як тренера, чиї команди завжди намагаються грати в атакувальний футбол. Ми й зараз прагнемо цього, але стикаємося з труднощами у створенні великої кількості моментів. Якщо є щось, чого я по-справжньому хочу, то це перемагати в багатьох матчах і водночас показувати привабливий футбол, передає слова Слота офіційний сайт Ліверпуля.
Зараз Ліверпуль має в активі 34 очки та посідає четверте місце в турнірній таблиці англійської Премʼєр-ліги. Уже 8 січня команда Арне Слота проведе виїзний матч проти Арсенала. Початок зустрічі запланований на 22:00.
