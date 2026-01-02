Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів, як проходить адаптація хавбека Флоріана Вірца. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я можу відповісти лише з власного досвіду. Перші кілька місяців у іншій країні - це щось інше. Твоє життя трохи перевертається з ніг на голову, і для мене, як для тренера, це, мабуть, не найбільша проблема, бо я не мушу виступати на полі, але я цілком розумію, що деяким людям і деяким гравцям потрібно трохи часу, щоб адаптуватися і поза полем.

Якщо говорити про футбол - це ліга і її інтенсивність, бо знову ж таки, навіть коли ми граємо раз на тиждень, ви могли бачити, що в Уго були судоми після 70 або 75 хвилин, і я не замінив Флоріана тому, що він погано грав, я замінив його тому, що він ледве міг продовжувати бігати. Така ситуація була і з ним, але це також говорить про нових гравців, яких ми залучили, і про те, наскільки великим кроком є адаптація до такого рівня інтенсивності, - розповів Слот.