Смоляков асистував Сон Хин Міну в матчі МЛС
Українець відзначився результативною дією
близько 2 годин тому
В матчі МЛС Лос-Анджелес, за який грає Артем Смоляков, переміг Сан-Хосе Ертквейкс з рахунком 4:2.
На першій хвилині матчу 22-річний український захисник віддав асист на Сон Хин Міна, який відкрив рахунок на 53-й секунді гри.
Зазначимо, що Артем провів 23-й поєдинок за Лос-Анджелес, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Команда українського захисника посідає шосте місце у своїй конфернеції, набравши 44 очки у 27 турах.
МЛС
Сан-Хосе Ертквейс – Лос-Анджелес – 2:4
Голи: Джадд, 18, Паленсія, 90 (автогол) – Сон Хин Мін, 1, Буанга, 9, 12, 87.