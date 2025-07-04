Сьогодні, 4 липня, у місті Орландо (США) розпочнеться 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу – 2025, у першому матчі стадії зустрінуться бразильський Флуміненсе та саудівський Аль-Хіляль. Поєдинок пройде на стадіоні Кемпінг Уорлд. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Обслуговуватиме матч арбітр з Нідерландів Данни Маккелі.

У попередньому раунді Флуміненсе здобув впевнену перемогу над міланським Інтером з рахунком 2:0. Аль-Хіляль, у свою чергу, створив сенсацію, обігравши Манчестер Сіті 4:3 у додатковий час.

Це перша в історії зустріч Флуміненсе та Аль-Хіляля у рамках міжнародних турнірів.

Клубний чемпіонат світу — 2025. 1/4 фіналу

4 липня 2025, п’ятниця. 22:00 (за Києвом)

Флуміненсе (Бразилія) — Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

Орландо, США. Стадіон: Кемпінг Уорлд

Головний арбітр: Данни Маккелі (Нідерланди)

Слідкуйте за онлайн-трансляцією зустрічі Флуміненсе - Аль-Хіляль



У ніч із 4 на 5 липня на стадіоні «Лінкольн Файненшел Філд» у Філадельфії (США) відбудеться ще один чвертьфінальний матч Клубного чемпіонату світу – 2025, у якому зійдуться бразильський Палмейрас та англійський Челсі. Початок гри — о 04:00 за київським часом.

На стадії 1/8 фіналу турніру Палмейрас здобув мінімальну перемогу над Ботафого — 1:0. Челсі на цій же стадії розгромив Бенфіку з рахунком 4:1 — гра завершилась в додатковий час.

Матч стане повторенням фіналу КЧС‑2021, у якому лондонці перемогли з рахунком 2:1 у додатковий час.

Клубний чемпіонат світу — 2025. 1/4 фіналу

5 липня 2025, субота. 04:00 (за Києвом)

Палмейрас (Бразилія) — Челсі (Англія)

Філадельфія, США. Стадіон: Лінкольн Файненшел Філд

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