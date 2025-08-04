Павло Василенко

Сон Хин Мін вже досяг угоди зі своїм новим клубом. Тим часом інсайдер Фабріціо Романо розкрив, скільки Тоттенгем заробить від продажу зірки.

У 2015 році Сон Хин Мін перейшов з леверкузенського Баєра у Тоттенгем. Прихід південнокорейського гравця швидко почав окупатися, забезпечивши 33-річному гравцеві статус легенди.

За останнє десятиліття нападник Тоттенгема зіграв у 454 матчах, забивши 173 голи та віддавши 101 результативну передачу.

За словами Романо, після десяти років у Англійській Прем'єр-лізі нападник Тоттенгема покине клуб заради MLS, приєднавшись до Лос-Анджелеса. Він вже досяг повної домовленості зі своїм новим клубом.

Сон Хин Мін підпише контракт найближчими днями. За повідомленнями джерела, англійський клуб заробить за свою зірку 15 мільйонів євро.

Південнокорейський гравець востаннє вийшов за Тоттенгем у неділю. Він зіграв 65 хвилин у товариському матчі проти Ньюкасла. Однак після матчу Сон Хин Мін не повернувся до Англії, а натомість вирушив безпосередньо до Сполучених Штатів. Незабаром він пройде медичне обстеження та підпише контракт.