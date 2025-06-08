Збірна Італії може змінити тренера. Названо фаворита

Павло Василенко

Збірна Італії може пережити чергову революцію. Портал Calciomercato.com оголосив, хто є фаворитом на заміну Лучано Спаллетті.

2021 року італійці виграли чемпіонат Європи. Одним із архітекторів цього успіху став Роберто Манчіні, який пізніше виїхав працювати до Саудівської Аравії.

З вересня 2023 року збірну очолює Лучано Спаллетті. Під його керівництвом команда провела 23 матчі, здобувши 11 перемог, шість разів зігравши внічию та шість разів програвши.

Збірна Італії невдало розпочала відбір на чемпіонат світу-2026. У першому матчі кваліфікації їх розгромила Норвегія з рахунком 0:3. Нагадаємо, що команда з Апеннінського півострова чекає на путівки на чемпіонат світу з 2014 року.

Італійські ЗМІ повідомляють, що майбутнє Спаллетті є під загрозою. Рішення про звільнення 66-річного може бути ухвалено найближчими днями.

За повідомленнями Calciomercato.com, потенційного наступника тренера вже обрано. Фаворитом на цю позицію є Стефано Піолі.

59-річний фахівець ніколи раніше не працював у національній збірній. В Італії він тренував такі клуби, як Мілан, Фіорентина, Інтер, Лаціо, Болонья, Палермо та Сассуоло. З вересня минулого року він керує Аль-Насром.