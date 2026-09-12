«Сподіваюся, цього сезону ми вийдемо до єврокубків»: Миколенко – про нічию з командою Мудрика
Українець висловився щодо повернення партнера по обороні
Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився думками після нічиєї у матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (0:0). Слова українця передає Sky Sports.
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Ця команда дуже хороша. Кілька тижнів тому я сказав, що, ймовірно, це найкращий склад, який я бачив у Евертоні відтоді, як прийшов до клубу.
Я радий грати разом із цими футболістами, а також радий поверненню Джарреда [Брентвейта] — із ним приємно грати. Він завжди мене підтримує. Він постійно страхує ззаду. Я знаю, що він відбере м’яч, якщо я чи мій вінгер його втратимо.
Сподіваюся, цього сезону ми вийдемо до єврокубків. Я розумію, що з таким невеликим складом це буде складно. Але наша мета — єврокубковий футбол.
Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик пропустив матч проти Евертона через травму.