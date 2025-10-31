Тренер Ноттінгем Форест повідомив, чи зіграє Зінченко проти Манчестер Юнайтед
Українець має проблеми зі здоров’ям
близько 1 години тому
Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч розповів, що зірка національної збірної України та захисник «лісників» Олександр Зінченко не допоможе його команді в наступному матчі.
«Ола Айна робить хороші успіхи. Зінченко, на жаль, поки що не може грати, і це триватиме трохи довше, ніж ми думали», – цитує Дайча Nottinghamshire Live.
Нагадаємо, що Зінченко отримав травму паху наприкінці першого тайму матчу Ліги Європи з Порту (2:0), який відбувся 23 жовтня.
28-річний український захисник провів шість матчів за Ноттінгем Форест у сезоні, зігравши 479 хвилин на полі.
Команда Дайча йде на 18 сходинці чемпіонату Англії, маючи п'ять залікових балів в активі.
У суботу, 1 листопада, Ноттінгем Форест прийматиме Манчестер Юнайтед у матчі 10-го туру чемпіонату Англії.