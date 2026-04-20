Трубін став найкращим гравцем матчу проти Спортінга за версією WhoScored
Голкіпер збірної України не дав лісабонцям реалізувати пенальті
близько 2 годин тому
Бенфіка на виїзді перемогла Спортінг у рамках 30-го туру чемпіонату Португалії – 2:1.
У стартовому складі вийшли голкіпер «орлів» Анатолій Трубін, центральний півзахисник Георгій Судаков на полі не з’явився.
У Трубіна 38 дотиків до м’яча, 5 сейвів, 1 пропущений гол, 5 підбирань, 1 успішна гра на виході, 1 жовта картка, 16 втрат мʼяча, віддав 11 точних передач з 27 спроб та 1 відбитий пенальті.
Статистичний портал WhoScored поставив Трубіну оцінку 8,2 – найкращий гравець матчу, Sofascore оцінив гру українця на 7,2.
Нагадаємо, Ліон без Яремчука сенсаційно обіграв ПСЖ Забарного.
