Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна розповів подробиці переговорів з турецьким тренером Ардою Тураном про перехід в український гранд.

«Ми клуб, який не боїться приймати такі рішення. Арда голодний, молодий, амбітний і переможець, як і я, і наша команда.

Переконати його було нескладно. Він не питав про війну чи контракт. Ми просто говорили про футбол, гравців і команду. Телефонного дзвінка було достатньо. Він сказав: «Я готовий. Це мій шанс, і я хочу ним скористатися. Я не хвилююся: я хочу бути тренером на найвищому рівні, і «Шахтар» – це величезний крок для мене», – сказав Срна в інтерв'ю виданню Marca.