Срна: «Арда Туран не питав про війну чи контракт»
Функціонер «гірників» розкрив подробиці
25 хвилин тому
Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна розповів подробиці переговорів з турецьким тренером Ардою Тураном про перехід в український гранд.
«Ми клуб, який не боїться приймати такі рішення. Арда голодний, молодий, амбітний і переможець, як і я, і наша команда.
Переконати його було нескладно. Він не питав про війну чи контракт. Ми просто говорили про футбол, гравців і команду. Телефонного дзвінка було достатньо. Він сказав: «Я готовий. Це мій шанс, і я хочу ним скористатися. Я не хвилююся: я хочу бути тренером на найвищому рівні, і «Шахтар» – це величезний крок для мене», – сказав Срна в інтерв'ю виданню Marca.
Під керівництвом турка донецька команда дебютує в офіційному матчі вже 10 і 17 липня проти Ільвеса з Тампере в рамках першого раунду кваліфікації до Ліги Європи.