Срна охарактеризував стиль гри Арди Турана
Шахтар повинен отримати новий імпульс з призначенням турецького наставника
близько 1 години тому
Даріо Срна / фото - Шахтар
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна в інтерв'ю Marca розповів, як відбувалося призначення Арди Турана головним тренером команди, а також окреслив завдання штабу на сезон-2025/26.
Арда – це Сімеоне в обороні та Луїс Енріке в атаці. Обидва його тренували. У нього душа гравця, він відчуває футболіста, а цього найважче досягти. У нього також чудовий склад. Ми віримо в нього та готові розпочати нову главу з тими ж амбіціями, що й завжди: ми хочемо вийти до Ліги Європи та знову стати чемпіонами України.
У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом.