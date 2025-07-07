Донецький Шахтар розглядає можливість обміну півзахисника Артема Бондаренка на голкіпера Трабзонспора Угурджана Чакира. Про це повідомляє низка турецьких і українських ЗМІ.

За інформацією джерел, гірники не проти включити в угоду фінансову компенсацію, аби пришвидшити трансфер одного з лідерів національної збірної Туреччини. Раніше, ще взимку, Трабзонспор вже проявляв зацікавленість у Бондаренку, однак тоді сторони не дійшли згоди. У червні повідомлялося, що турки готові заплатити за хавбека 6–7 мільйонів євро.

27-річний Угурджан Чакир є вихованцем Трабзонспора, де перебуває з 2012 року. У 2014-му він дебютував за першу команду, згодом став її капітаном. У минулому сезоні турецький воротар провів 43 поєдинки, в яких 18 разів зберіг ворота сухими. За збірну Туреччини Чакир зіграв 31 матч.

Також, Шахтар визначився з заявкою на матчі проти Ільвеса у Лізі Європи.