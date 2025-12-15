Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перехід у команду нігерійського нападника Проспера Оба, який раніше виступав за ЛНЗ, та поділився своєю думкою про нового гравця «гірників».

«Перш за все хочу зазначити, що Проспер Оба – дуже сильний технічно і також відмінний спринтер. І що дуже важливо – його вміння добре захищати м'яч, колективно вступати саме в захисні дії.

Ми стежили за ним з початку сезону, тому це жодним чином не було пов'язано з нашою особистою зустріччю. І ми оголосили про трансфер офіційно сьогодні, проте конкретні розмови про цей перехід почалися ще місяць тому.

Я не вважаю, що таким чином ми намагалися послабити нашого основного на даний момент конкурента, оскільки коли три місяці тому ми продавали Судакова, то ніхто нас не питав, чи послабили вони команду Шахтаря. І, знову ж таки, якщо розглядати логіку подій, то два місяці тому нашими основними конкурентами вважалися Полісся і Динамо.

Тому, так, безумовно, мені дуже подобається той бойовий дух, характер, який проявив ЛНЗ в цілому як команда і Проспер Оба в тому матчі проти нас, але я в тій же мірі вважаю це питання проявом неповаги по відношенню до самого футболіста», — сказав Туран пресслужбі Шахтаря.