Денис Сєдашов

Національна збірна Німеччини виступила з офіційним зверненням до вболівальників після вильоту з чемпіонату світу-2026. Німецька команда достроково припинила боротьбу на турнірі, поступившись у поєдинку 1/16 фіналу збірній Парагваю в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:4 пен.).

У пресслужбі Бундестім визнали виступ команди незадовільним, відзначивши обґрунтованість критики на свою адресу, а також окремо засудили будь-які прояви дискримінації та расизму з боку радикально налаштованих фанатів.

Дорогі вболівальники! Чемпіонат світу цього року проходив далеко. Але ви були з нами. Ви голосно підтримували нас. І ви чекали від нас більшого. На жаль, на полі ми виявилися далекими від поставлених цілей. Нам не вдалося показати, на що насправді здатна ця команда. У підсумку ми заслужено та занадто рано залишили турнір. Ми хотіли пройти цей шлях разом із вами і змусити Німеччину пишатися нами. Але цього разу як команда просто не змогли цього зробити. Нам боляче. Нам так само боляче, як і багатьом із вас. Приймаємо критику нашої гри. Вона обґрунтована і є частиною спорту. Але у футболі немає місця ненависті. Ми не потерпимо расизму чи будь-яких інших форм дискримінації. Футбол — це згуртованість і єдність, а не роз'єднання. Дякуємо всім, хто був з нами і підтримував нас. Дякуємо за вашу неймовірну підтримку. Повернемося сильнішими — разом із вами. Ваша національна команда.

Президент Парагваю оголосив державний вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС-2026.