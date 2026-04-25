Стала відома оцінка Яремчука за феєричну гру у матчі Ліон — Осер
Українець у матчі оформив дубль
40 хвилин тому
Статистичний портал WhoScored оцінив гру нападника Романа Яремчука у матчі 31-го туру Ліги 1 Ліон — Осер. Український форвард став головним героєм поєдинку та був визнаний найкращим гравцем зустрічі, отримавши високу оцінку 8,6 бала.
Яремчук вийшов у стартовому складі ткачів і відкрив рахунок уже на 19-й хвилині. У другому таймі українець оформив дубль, відзначившись на 71-й хвилині. Роман залишив поле під аплодисменти вболівальників на 77-й хвилині.
Завдяки результативності українця Ліон здобув непросту домашню перемогу з рахунком 3:2.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
