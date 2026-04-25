Ляпас від Ліверпуля. Крістал Пелас зганьбився в АПЛ перед матчем із Шахтарем у Лізі конференцій
Команда з Лондона пропустила три м'яча
близько 2 годин тому
У матчі 34-го туру АПЛ Ліверпуль на власному полі обіграв Крістал Пелас.
Господарі забили двічі у першій половині зустрічі — відзначилися Александер Ісак та Ендрю Робертсон.
У другому таймі через пошкодження поле залишив Мохаммед Салах. Згодом Даніель Муньйос скоротив відставання Крістал Пелас, проте у компенсований час Флоріан Вірц встановив остаточний результат.
АПЛ. 34-й тур
Ліверпуль — Крістал Пелас — 3:1
Голи: Ісак, Робертсон, Вірц — Муньйос
Після цієї перемоги Ліверпуль має 58 очок і посідає четверте місце в таблиці. Крістал Пелас із 43 пунктами йде на 13-му рядку.
Крістал Пелас 30 квітня проведе перший півфінальний матч Ліги конференцій проти Шахтаря.
Шахтар переїде до іншого міста? Є дещо, що може на це вказувати.
