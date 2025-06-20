Попри масштабність турніру і гучні афіші, Клубний чемпіонат світу-2025, що проходить у США, зіткнувся з тривожною статистикою — середня заповнюваність стадіонів у матчах першого туру становила лише 56,8%. Про це повідомляє BBC.

З 16 стартових поєдинків лише половина змогла зібрати на трибунах хоча б 50% глядачів. Дев'ять арен, розрахованих загалом на 979 373 місця, відвідали 556 369 осіб. Таким чином, понад 400 тисяч місць залишилися порожніми.

Найкращим за відсотком заповнення став матч Реал Мадрид – Аль-Хіляль (1:1) у Майамі, який зібрав 62 415 глядачів — це 96% від місткості стадіону. Найбільш відвідуваним за абсолютним числом стала гра ПСЖ – Атлетіко (4:0) у Пасадені — її подивилися 80 619 осіб.

Водночас деякі матчі пройшли майже без глядачів. Антирекорд встановив поєдинок Ульсан Хьонде – Мамелоді Сандаунз в Орландо, на якому були присутні лише 3 412 глядачів. Це становить лише 13,6% від заповнюваності арени.