Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 26-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (2:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Добрий вечір! Безумовно, це протистояння було надзвичайної ваги. «Динамо» (Київ) – суперник великого калібру, і ми надзвичайно їх поважаємо. Наше суперництво в українському чемпіонаті дійсно вже увійшло в історію. Ми розпочали сьогоднішнє протистояння не дуже – не так, як хотіли щоб воно відбувалося. Однак найважливіше, що ми зуміли знайти рішення вже по перерві. Чесно, навіть не знаю, що ще додати. Надважлива перемога, також вагома в контексті нашої боротьби за чемпіонство. І ми продовжуємо йти своїм шляхом.

Щодо чемпіонства, зараз я запевняю вас у тому, що сьогодні почуваюся краще, ніж учора. Ми повинні зберігати найвищий рівень концентрації та серйозності до останньої хвилини останнього матчу, тому сьогоднішня перемога дуже важлива, але ми продовжуємо рухатися далі.

Суддівство? Мені не сподобалися комунікаційні моменти та деякі епізоди, повʼязані безпосередньо із самим арбітражем. Я бачив, що відбувалося, зі сторони, і найбільше в житті не люблю, коли мене виставляють дурнем. Так, я не стверджуватиму, що володію правилами футболу краще за представників суддівського комітету, однак точно, з огляду на свій досвід, можу сказати, що володію ними на одному рівні як мінімум.

Що сказав у перерві? Першочергово я не підвищував голосу і поговорив з гравцями як друг, максимально приязно. Я лише спробував нагадати їм, у чому полягає наша система і як ми зуміли дістатися до цього етапу сезону, а саме завдяки дотриманню наших основних постулатів: аби в оборонному блоці ми швидше переміщалися в сторону, де знаходиться мʼяч, і також аби не віддавали занадто швидко паси в останню третину поля на половині суперника. Ще додав, особливо акцентуючи увагу на Миколі Матвієнку як нашому капітанові, що не можу завжди розбиратися безпосередньо з тим, що відбувається на полі, іноді вони повинні брати ініціативу у власні руки. І це те, що Микола Матвієнко сьогодні як капітан команди зумів виконати якісно, за це я йому безмежно вдячний.

Й останнє, що хотів би сказати. Коли ми на цьому самому стадіоні програли в Кубку України, то тут був повний зал, який очікував на післяматчеву пресконференцію. Зараз, коли ми здобули перемогу, то буквально кілька людей присутні. І це дійсно неприємно, особливо з огляду на те, на якому пізньому етапі ми представляємо нашу країну у єврокубках. Я завжди з надзвичайною повагою ставлюся до суперників, але також хочу, щоб ставилися з повагою до нас. Тому найменше, що я люблю – коли люди тікають від відповідальності. Це для роздумів.