Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе пропустить матч другого туру Клубного чемпіонату світу проти мексиканської Пачуки, повідомляє Marca.

Мбаппе вже пропустив стартову гру турніру проти Аль-Хіляла (1:1). Причиною стало серйозне нездужання — у гравця діагностували гострий гастроентерит. Після госпіталізації клуб дотримувався суворих протоколів ізоляції, й наразі футболіст перебуває в процесі поступового відновлення.

Реал вирушить на матч до американського міста Шарлотт без свого лідера. Лікарі не рекомендують ризикувати, оскільки організм гравця досі ослаблений. Хоча стан Мбаппе покращився, говорити про його повернення до гри зарано.

Матч між Реалом і Пачукою відбудеться у неділю, 22 червня, о 22:00 за київським часом на арені Bank of America.

Плановою датою повернення форварда вважається 26 червня — на третій тур групового етапу проти австрійського РБ Зальцбург.