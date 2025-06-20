Павло Василенко

Зірка Реала Кіліан Мбаппе був виписаний з лікарні, куди його було госпіталізовано кілька днів тому. Французу поставили діагноз «гострий гастроентерит», він пройшов різні тести та лікування. Його стан, мабуть, покращився, і він зміг повернутися до табору мадридської команди.

Нападник не був включений до складу на матч Клубного чемпіонату світу з Аль-Хілялем (1:1) і не був присутнім на стадіоні Hard Rock у Майамі. У четвер вранці він не мав сил займатися звичайними справами або легкими тренуваннями, як і під час попереднього тренування.

Його стан, що характеризується лихоманкою та шлунково-кишковими проблемами, погіршився замість того, щоб покращитись.

Невідкладна медична допомога, надана медичною бригадою клубу, не дала бажаного результату, і було вирішено, що Мбаппе буде госпіталізовано у середу ввечері. Він провів ніч у лікарні, назва якої не розголошується з міркувань конфіденційності. Реал тепер оголосив, що гравця виписано і повернулося до табору команди.

Проте участь гравця у другому матчі Клубного чемпіонату світу проти Пачуки видається малоймовірною.