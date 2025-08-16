Павло Василенко

Інтер Маямі знову може розраховувати на послуги аргентинського форварда Ліонеля Мессі у матчі МЛС проти Лос-Анджелес Гелаксі цими вихідними. 38-річний форвард пропустив два матчі через незначну травму м'яза правої ноги.

Мессі пропустив матч Кубка ліги проти мексиканської команди Некакса на початку серпня через зіткнення з трьома захисниками.

«Лео в порядку, він тренується з командою з середи. Якщо нічого не станеться, він має бути у складі на матч», – сказав тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано виданню The Athletic.

Інтер Маямі посідає шосте місце у Східній конференції, і окрім ліги, вони також змагаються у Кубку ліги, що потенційно є відправною точкою для завоювання місця на майбутньому Клубному чемпіонаті світу.

Мессі є одним із найрезультативніших гравців змагань, лідируючи в таблиці бомбардирів з 18 голами разом із Семом Сурріджем з Нешвілла.