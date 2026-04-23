Володимир Кириченко

Манчестер Сіті у матчі 34-го туру чемпіонату Англії обіграв Бернлі (1:0) і вперше з 1-го туру поточного сезону АПЛ піднявся на перше місце.

У команди Хосепа Гвардіоли та лондонського Арсеналу по 70 очок, але Манчестер Сіті має вищий показник забитих м'ячів (66 проти 63).

Зазначимо, що у Сіті та Арсеналу однаков різниця забитих та пропущених м'ячів (+37).

Ще кілька турів тому «каноніри» випереджали свого суперника на вісім очок, але змарнували перевагу, програвши дві останні гри в лізі, у тому числі очний матч з Манчестер Сіті.

Командам залишилося провести цього сезону в АПЛ по п'ять матчів. Діючим чемпіоном Англії є Ліверпуль, Манчестер Сіті вигравав трофей у сезоні-2023/2024. Арсенал ставав чемпіоном країни востаннє 2004 року.

