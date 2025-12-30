Півзахисник Барселони Ламін Ямаль демонструє унікальні показники дриблінгу в поточному сезоні та не має рівних серед гравців топ-5 європейських чемпіонатів.

Футболіст здійснив 285 успішних дриблінгів із 524 спроб у всіх турнірах. Жоден інший гравець у п’яти провідних лігах Європи не виконав більше обіграшів суперників, ніж молодий талант каталонського клубу.

У сезоні 2025/2026 Ямаль узяв участь у 20 матчах у всіх змаганнях, відзначившись дев’ятьма голами та 11 результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, трансферна вартість півзахисника становить 200 мільйонів євро.

У липні 2025 року Барселона продовжила контракт із Ямалем на шість років — до літа 2031 року. Сума відступних, прописана в угоді, складає 1 мільярд євро.

У чемпіонаті Іспанії Барселона впевнено очолює турнірну таблицю, маючи 46 очок після зіграних матчів. Перевага над мадридським Реалом наразі становить чотири бали.