Павло Василенко

Ліонель Скалоні залишається тренером збірної Аргентини. Дієго Монройг з ESPN повідомив, що 48-річний фахівець незабаром підпише новий контракт.

Скалоні очолив збірну Аргентини у серпні 2018 року. Під його керівництвом «альбіселесте» зіграли 97 матчів, здобувши 74 перемоги, 14 нічиїх та дев'ять поразок.

Тренер вже досяг вражаючих успіхів зі збірною, найпомітнішим з яких є перемога на чемпіонаті світу в Катарі. У 2021 та 2024 роках Аргентина виграла Кубок Америки.

Наразі Ліонель Мессі та компанія змагаються на чемпіонаті світу-2026. Вони пройшли груповий етап, перемігши Алжир, Австрію та Йорданію.

Поточний контракт Скалоні діє до кінця цього року. За даними ESPN, федерація та тренер досягли усної домовленості про його продовження до 2031 року. Очікується, що офіційне продовження контракту відбудеться після ЧС-2026.

Аргентина зіграє проти Кабо-Верде у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Матч відбудеться 4 липня о 01:00 за київським часом.