Павло Василенко

Легендарного італійського футболіста Дженнаро Гаттузо незабаром буде призначено новим тренером збірної Італії.

Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що колишній тренер Хайдука погодив усі умови з італійською федерацією і незабаром буде оголошено, що легендарний півзахисник стане новим тренером «скуадри адзурри». Там він змінить Лучано Спаллетті.

Гаттузо привів Хайдук до третього місця у чемпіонаті Хорватії минулого сезону, а раніше він також тренував Мілан, Валенсію, Марсель та Наполі. Його єдиний трофей у кар'єрі Кубок Італії з неаполітанською командою у 2020 році.

Його помічниками стануть Леонардо Бонуччі, Андреа Барцальї та Джанлука Дзамбротта, з якими він ділив роздягальню у найкращі дні своєї ігрової кар'єри.

Додамо, що новим директором національної збірної стане Чезаре Пранделлі, колишній тренер «скуадри адзурри», якому зараз 67 років і який очолював італійців з 2010 до 2014 року.