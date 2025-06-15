Стало відомо, хто увійде в тренерський штаб Гаттузо у збірній Італії
Авторитетний інсайдер повідомив подробиці
близько 2 годин тому
Легендарного італійського футболіста Дженнаро Гаттузо незабаром буде призначено новим тренером збірної Італії.
Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що колишній тренер Хайдука погодив усі умови з італійською федерацією і незабаром буде оголошено, що легендарний півзахисник стане новим тренером «скуадри адзурри». Там він змінить Лучано Спаллетті.
Гаттузо привів Хайдук до третього місця у чемпіонаті Хорватії минулого сезону, а раніше він також тренував Мілан, Валенсію, Марсель та Наполі. Його єдиний трофей у кар'єрі Кубок Італії з неаполітанською командою у 2020 році.
Його помічниками стануть Леонардо Бонуччі, Андреа Барцальї та Джанлука Дзамбротта, з якими він ділив роздягальню у найкращі дні своєї ігрової кар'єри.
Додамо, що новим директором національної збірної стане Чезаре Пранделлі, колишній тренер «скуадри адзурри», якому зараз 67 років і який очолював італійців з 2010 до 2014 року.