Павло Василенко

У вівторок, 22 липня, стало офіційно відомо, що Минай припинив свою діяльність на сезон 2025/26.

Того ж дня Металург оголосив про ребрендинг – змінив логотип, а також став не МФК Металург, а СК Металург. А вже тепер пресслужба клубу підтвердила, що вони все ж таки займуть місце Минаю у Першій лізі України.

«Металург гратиме у Першій лізі. Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя – і почули відповідь на важливе питання. ✅ Так. Ми приймаємо виклик. ✅ Так. Металург гратиме у Першій лізі. Козаки йдуть. А з ними – і новий Металург у Першу лігу», – написала пресслужба запорізького клубу.

У минулому сезоні Минай посів четверте місце в турнірній таблиці групи вибування Першої ліги України, набравши 30 очок за 24 тури.

Металург, у свою чергу, фінішував на шостому місці в цій же групі з 26-ма балами, однак у стикових матчах за збереження прописки поступився Чернігову (0:3, 0:2).