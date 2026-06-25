Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував підписання новачків команди. Раніше столичний клуб офіційно оголосив про повернення польського захисника Томаша Кендзьори та трансфер екснападника Парі Сен-Жермен П’єра Мунгенге. Слова наводить пресслужба Динамо.

Керівник тренерського штабу детально пояснив роль досвідченого поляка в оновленому колективі, а також оцінив ігрові якості французького форварда.

Про Томаша вже казав – це наш свідомий вибір. Ми з президентом про це розмовляли. Перевага в тому, що він уже адаптований, знає гравців, знає команду. Ми спілкувалися перед підписанням і дійшли згоди, що він має бути як права рука тренера, гравець, який втілює ідеї наставника, розмовляючи. У нас була проблема з комунікацією, думаю, що він із цим допоможе.

Стосовно Мунгенге – звісно, це якісний гравець, він був капітаном юнацької команди Парі-Сен-Жермен, має досвід гри у Юнацькій Лізі УЄФА. Володіє всіма якостями, аби створити конкуренцію для Матвія Пономаренка, щоб ми мали рівноцінних гравців у нападі.