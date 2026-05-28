Денис Сєдашов

Організатори найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі офіційно затвердили дату проведення урочистої події. Нового володаря Золотого м'яча оголосять 26 жовтня 2026 року. Повідомляє ballondor.com.

Захід вийде особливим, адже еліта світового футболу збиратиметься не у Парижі, а в Лондоні. Організатори премії вирішили перенести церемонію до столиці Великої Британії, щоб вшанувати пам'ять легендарного англійця Стенлі Меттьюзу — першого в історії володаря трофея, який здобув його у 1956 році.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року володарем трофею став нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

