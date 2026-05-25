Яремчук — про призначення Мальдери: «З великою надією чекаю на роботу з ним»
Форвард розповів, що вже сілкувався з новим фахівцем національної збірної
14 хвилин тому
Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук, який виступав на правах оренди за Ліон, на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital оцінив призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України.
Нападник розповів, як дізнався про призначення:
З інтернету дізнався. Спілкувався з ним, він мені передзвонив, ми поговорили. Я вважаю, в нього велике майбутнє в збірній, тому з радістю очікуємо. Час покаже.
Також гравець прокоментував слова Мальдери про зміну атмосфери в команді:
Я думаю, що він головний тренер, він має вирішувати, що треба покращити. Сподіваюся, йому вдасться, бажаю йому удачі. З великою надією чекаю на роботу з ним.
Мальдера здивував призначенням чинного гравця до свого тренерського штабу в збірній України.