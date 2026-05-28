Мальдера — про критерії відбору до збірної України: «Мушу розширити знання про гравців»
Новий керманич поскаржився на брак часу для живого скаутингу
близько 4 годин тому
Головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера на YouTube-каналі ТСН розповів про принципи формування складу команди та найближчі кадрові плани.
Фахівець зазначив, що чудово пам'ятає багатьох виконавців ще за часи своєї минулої роботи в українському футболі, коли вони лише розпочинали кар'єру. Водночас тренер наголосив на необхідності ретельного скаутингу, щоб отримати ширший вибір футболістів перед початком осінніх офіційних матчів.
Це команда, де деяких гравців я вже знаю, бо бачив, як вони зростали 5 років тому. Вони були ще зовсім молодими, були на початку своєї кар’єри, і багатьох із них я сьогодні бачу вже як важливих гравців. Багатьох я мав щастя знати, але я обов’язково мушу розширити свої знання про багатьох українських гравців, які грають у Європі та в українській лізі.
Безумовно, я хочу спробувати збільшити можливості вибору. Зараз, можливо, я роблю відео на основі своїх знань, але оскільки ми перебуваємо на такому етапі сезону, коли він добігає кінця, у мене не так багато часу, щоб подивитися на них наживо, в матчах. Тому доводиться трохи покладатися на відео, хоча я хотів би бачити їх наживо.
Тому моє найважливіше завдання, яке розпочнеться з цього моменту в липні та серпні, коли починаються нові сезони, щоб потім підготуватися до вересня, полягатиме в тому, щоб ще краще пізнати тих гравців, яких я недостатньо знав.
