Стало відомо, на скільки матчів у єврокубках дискваліфікували Михайліченка
Футболіст дізнався вердикт за свою грубість
близько 2 годин тому
Фото - ФК Полісся
Богдан Михайліченко пропустить два матчі Полісся в єврокубках через дискваліфікацію. Про це повідомляє пресслужба «вовків».
Захисник отримав червону картку наприкінці першої гри третього кваліфікаційного раунду до Ліги Конференцій УЄФА проти угорського Пакша (3:0).
Нагадаємо, у поточному єврокубковому сезоні Михайліченко провів три поєдинки у складі Полісся. До того ж, футболіст відзначився забитим м’ячем у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації проти Санта-Коломи (4:1).
Завтра Полісся зіграє другий поєдинок проти Пакша. Поєдинок пройде в Угорщині, початок гри о 20:00 за київським часом.