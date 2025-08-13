Богдан Михайліченко пропустить два матчі Полісся в єврокубках через дискваліфікацію. Про це повідомляє пресслужба «вовків».

Захисник отримав червону картку наприкінці першої гри третього кваліфікаційного раунду до Ліги Конференцій УЄФА проти угорського Пакша (3:0).

Нагадаємо, у поточному єврокубковому сезоні Михайліченко провів три поєдинки у складі Полісся. До того ж, футболіст відзначився забитим м’ячем у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації проти Санта-Коломи (4:1).

Завтра Полісся зіграє другий поєдинок проти Пакша. Поєдинок пройде в Угорщині, початок гри о 20:00 за київським часом.