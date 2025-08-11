Сергій Стаднюк

Комітет арбітрів УЄФА призначив німецьку бригаду арбітрів на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Пакш – Полісся. Про це повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу.

Головним рефері стане Даніель Шлагер. На лініях йому допоможуть співвітчизники Свен Вашицкі та Тобіас Фрітш.

Четвертим арбітром призначено Тобіаса Райхеля. Із системою VAR працюватимуть Катрін Рафальскі та Бенджамін Кортус.

Нагадаємо, у першому матчі в словацькому Пряшеві Полісся впевнено розгромило угорський Пакш (3:0). Житомиряни забили двічі наприкінці першого тайму зусиллями Андрієвського та Бескоровайного, а після перерви Лєднєв оформив третій гол. У компенсований час Михайліченко отримав червону картку й пропустить гру у відповідь. Переможець протистояння зустрінеться з італійською Фіорентиною у раунді плей-оф.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 14 серпня, на сторінці події Пакш – Полісся на Xsport. Початок – о 20:00.

Цікаво, що матч Шахтар – Панатінаїкос у Лізі Європи обслужить інша німецька бригада арбітрів.