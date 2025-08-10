Головний тренер Карпат Владислав Лупашко розповів про те, які зміни в команді спричинили нічию у матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Шахтаря (3:3). Слова фахівця передає пресслужба «зелено-білих».

Я не вважаю, що ми були іншими. У попередній грі ми створили чотири стовідсоткові моменти. Ми створили не менше, ніж Полісся. Ми знову повертаємось до того, що аналізуємо гру виключно через результат. Це велика помилка та проблема нашого суспільства. Думаю, що в європейських країнах це сприйняття змінилось.

Погоджуюсь, що в цьому матчі ми продемонстрували більше характеру. Слід розуміти, що тиждень тому ми проводили гру проти команди, котра вже розпочала сезон. Натомість у нас було багато новачків та знервованість. Якби ми реалізували свої моменти, гра була б зовсім іншою.

Перемога? Я вірив у це. І це була не просто віра, це відчуття від того, що відбувалося на полі. Ми були ближчими до того, щоб забити третій гол.

Чому Шахтар, пропускаючи, одразу забивав? Величезна якість гравців. Ви самі бачили, на що вони здатні зробити в чужому штрафному. Цьому важко протидіяти. Якби ми весь час сиділи у власних володіннях та розраховували грати на контратаках – це одне. Ви бачили, що ми намагались грати на мʼячі, тому виникали вільні зони. Якість суперника – неймовірна.

Щодо швидких подач болбоїв суперникам, у минулій грі це був ключовий момент. Перший пропущений гол. Ці речі неймовірно важливі. Звісно, хлопець у цьому не винен. Я маю надію, що і в цьому аспекті ми будемо прогресувати.

Ми створили велику базу інформації на кожного гравця. Ми аналізуємо командні взаємодії, індивідуальні дії гравців. Ми працюємо з гравцями та намагаємось вирішувати проблеми. Ми фіксуємо початковий рівень футболіста, його прогрес і відслідковуємо це у грі. Ми працюємо над цим.

Якщо після тренування у нас немає тренажерного залу, то ми обовʼязково працюємо індивідуально. Це, звісно, додаткова робота для тренера, однак у клубу є великий обʼєм корисної інформації. Навіть зараз, під час продажу Кінарейкіна, ми пропонували клубу надати подібну інформацію про гравця: яким він був рік тому, півроку тому, як він працював… Класна ідея і класна її реалізація. Наше завдання – допомагати гравцю прогресувати, скільки йому не було б років.

Після другого забитого м’ячі я попросив Домчака бути сміливішим, впевненішим та підказав, яким чином знаходити зони для передачі. Це одна з проблем нашого суспільства. Як молоді гравці ухвалюють прості рішення, намагаються грати на підіграванні. Це сильно кидається в очі, коли ми працюємо з гравцями U-19. Ми хочемо грати в інший футбол. Думаю, це для нього великий досвід. З кожним таким матчем він ставатиме більш якісним.

Особлива підготовка до Колоса? Ні, будемо готуватися, як зазвичай. Ми намагаємось не розділяти підготовку до суперників та рухаємось в одному напрямку.