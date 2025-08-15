Асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш на післяматчевій пресконференції підбив підсумки протистояння з Панатінаїкосом у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Донецька команда програла грекам у серії пенальті (0:0, по пенальті 3:4) і вилетіла у плейоф Ліги конференцій.

«Після такого матчу важко говорити, і, чесно кажучи, водночас ми відчуваємо різні емоції. У нас молода команда з якісними футболістами. Це була друга зустріч, і я можу сказати, що ми задоволені виступом як окремих гравців, так і команди в цілому і в першому поєдинку, і в другому.

Звісно, індивідуальний прогрес наших футболістів відображається на тому, як грає команда, – і це нас тішить. Ми вважаємо, що були кращими як у першій, так і в другій зустрічі, та зрештою футбол – гра результатів, і нам не вдалося досягти бажаного результату. Це засмучує. З іншого боку, ми раді, бо віримо, що рухаємося правильним шляхом. Упевнені, що контролювали гру в обох таймах.

Під час перерви ми сказали нашим футболістам, що потрібен вищий ритм й більш гостра атакувальна гра. У другому таймі вдалося це реалізувати, ми мали моменти, але не змогли скористатися ними сповна», – цитує Яваша пресслужба «гірників».