Головний тренер Шахтаря Арда Туран розкрив якою буде трансферна політика клубу під нього.

У нас чудові гравці на кожній позиції. Звичайно, деякі з цих футболістів ще перебувають на етапі розвитку, і ми хочемо побачити, на що вони здатні, коли розкриються на всі 100%. У нас дуже добре організована структура. Якщо ми й будемо робити трансфери, то це будуть точкові підсилення і дуже сильні імена. Але зараз наша головна мета – це покращити гру команди, адже у нас тут великий потенціал. Але, знову ж таки, між наявністю потенціалу і його повною реалізацією – велика різниця.

Звичайно, Матвієнко, Бондар – це досвідчені гравці. В нас також є футболісти, які щодня прогресують – Судаков, Аліссон, Очеретько та інші. Я назвав лише кілька імен, але в нас багато футболістів. Нам потрібно щодня підштовхувати їх до розвитку.

Ми будемо використовувати досвід таких гравців, як Матвієнко, Бондар і Марлон. Але насамперед ми хочемо побачити прогрес молодих гравців і повністю розкрити їхній потенціал. Саме тому ми не поспішаємо з трансферами, але якщо щось буде потрібно – ми про це відкрито скажемо. У нас є список. Але, як я вже казав, зараз ми зосереджені на розвитку команди, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.