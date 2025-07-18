Сергій Стаднюк

У контрольному матчі у рамках підготовки до нового сезону Шахтар мінімально поступився словенському Триглаву.

Після єврокубкового поєдинку з Ільвесом (0:0) головний тренер «гірників» Арда Туран провів масштабну ротацію складу на спаринг. Контрольна зустріч у форматі двох таймів по 30 хвилин розпочалася з обопільно гострих атак. Донеччани активно діяли в нападі, створивши кілька шансів за участі Аліссона, Глущенка та Назарини, однак пропустили першими – на 16-й хвилині після кутового Триглав відкрив рахунок ударом головою на дальній стійці. Попри ігрову перевагу гірників до перерви, зрівняти рахунок не вдалося.

У другій половині Шахтар намагався переломити хід гри, однак словенці щільніше зіграли в обороні та вдало перекривали зони. Після серії замін українська команда знову додала в активності: моменти мали Швед, Цуканов і Глущенко, та всі спроби завершувалися неточними ударами або надійною грою воротаря. На останніх хвилинах шанс врятувати матч мав Марлон Гомес, проте і його удар після кутового опинився в руках голкіпера. У підсумку – поразка Шахтаря 0:1 у четвертому спарингу на зборах і перша під керівництвом Турана.

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Наступна гра команди відбудеться 24 липня проти Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Контрольний матч

Триглав – Шахтар 1:0

Гол: Бенедичич, 16

Шахтар: Фесюн (Баглай, 44), Конопля (Гочолеішвілі, 44), Назарина (Огарков, 44), Матвієнко, Педро Енріке (Фарина, 44), Марлон Гомес, Глущенко, Судаков (Цуканов, 44), Аліссон, Кевін, Кауан Еліас (Швед, 44)