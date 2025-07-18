Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про соціальний аспект своєї роботи в українському клубі.

Коли я був дитиною, то Шевченко забив нам два голи. Звісно, коли ми були дітьми і грали на PlayStation, то всі завжди обирали Шевченка. Він був дуже швидким і якісним футболістом. Особисто я з ним не знайомий, але дуже його поважаю. Він – чудовий приклад для інших країн: досяг багато у футболі, а зараз – президент футбольної асоціації. Щиро поважаю це.

Передусім я – головний тренер «Шахтаря», але я також тут, щоб допомагати українському футболу. Якщо потрібно щось для дітей будь-де в Україні, то завжди готовий допомогти. Що може бути важливішим для людини, ніж зробити дітей щасливими?

У мене було дуже багато матчів у кар’єрі. Це були великі ігри. Я багато матчів програв. Знаю, що буває після таких поразок і як ти себе почуваєш. Звісно, я хочу вигравати найважливіші матчі. Хочу змагатися на найвищому рівні і грати у великих турнірах. Хочу перемагати щодня. Але в житті немає нічого важливішого, ніж щастя дітей і людей.

Кожен може так сказати. Але треба це ще й відчувати і жити відповідно до цих принципів. У Назарини недавно народилася донька. Я його вітаю з народженням дитини. Він попросив чотири дні вихідних. Я сказав йому, що він може отримати стільки вихідних, скільки захоче. Коли його дитина і дружина будуть щасливі, а він відчує, що готовий повернутися, то це час, коли він може це зробити.

В Педро Енріке дитина народиться у вересні. Ми вже говорили з ним на цю тему. Він може залишатися з дружиною стільки часу, скільки хоче. Ми не тільки говоримо, але й дотримуємося свого слова.

Я бачив багато таких речей у моїй країні. Певних речей ти не можеш зрозуміти поки сам їх не переживеш. Але все рівно треба вміти співпереживати людям. Давайте повертатися до футболу. Гра проти «Динамо» у благодійному матчі у 2022 році? Я зробив це, бо так відчував. Ніколи нічого не поширюю на своєму інстаграмі просто так. Як клуб і як гравці «Галатасарая», ми хотіли показати, що ми разом з українським народом. А «Динамо» Київ – один з найважливіших представників України. Вірю, що це був дуже знаковий матч проти них, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.