Павло Василенко

Клуби Баварія, Реал Мадрид та Челсі вшанували пам'ять покійних футболістів Діогу Жоти з Ліверпуля та його брата Андре, які клу.

Баварія опублікувала у соціальних мережах фотографію своїх гравців, які вшанували хвилиною мовчання Жоту та Андре перед сьогоднішнім тренуванням. Через кілька хвилин Реал опублікувала схожу фотографію своїх гравців перед тренуванням. Незабаром до них приєдналися гравці Челсі. Усі три клуби раніше висловили свої співчуття у соціальних мережах з приводу трагедії.

Баварія, Реал та Челсі готуються до чвертьфінальних матчів на Клубному чемпіонаті світу у США у суботу.

Челсі зустрінеться з Палмейрасом, Баварія – з ПСЖ, а Реал завершить розклад поєдинком з Боруссією Дортмунд.