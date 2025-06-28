Павло Василенко

Вперше в історії АПЛ репортерам телевізійної мережі, яка транслює матчі, буде дозволено брати інтерв'ю у замінених гравців, що стане однією з кількох важливих змін у телевізійному висвітленні нового сезону.

Операторам буде дозволено ненадовго виходити на поле, щоб знімати крупним планом гравців, які святкують голи. Також буде обмежений доступ до роздягальні, але не тоді, коли менеджери розмовляють зі своїми гравцями.

Зміни є частиною нової чотирирічної угоди про права на телетрансляцію, яка набирає чинності з початком нового сезону. Вартість угоди складає рекордні 6,7 млрд фунтів стерлінгів, а Sky Sports і TNT планують транслювати в прямому ефірі 270 матчів Англійської Прем'єр-ліги.