Визначилися усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2025/26
Реал зіграє проти Баварії, ПСЖ зустрінеться з Ліверпулем
близько 4 годин тому
У середу, 18 березня, стали відомі усі вісім учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів UEFA.
Барселона здобула путівку до чвертьфіналу, розгромивши у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ньюкасл (7:2). Ліверпуль після поразки у першій грі (0:1) розгромив Галатасарай (4:0).
Атлетіко за сумою двох зустрічей виявився сильнішим за Тоттенхем (5:2, 2:3). Баварія потрапила до вісімки найсильніших, розгромивши Аталанту (6:1, 4:1).
За підсумками минулого ігрового дня до 1/4 фіналу ЛЧ кваліфікувалися Реал, Спортинг, Арсенал та ПСЖ.
Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/2026:
Спортінг – Арсенал
Реал – Баварія
ПСЖ – Ліверпуль
Барселона – Атлетико
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться у вівторок, 7 квітня.
